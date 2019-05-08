УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

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Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает «Советский спорт».

Как сообщает France 24, в групповом этапе турнира теперь может быть задействован формат «четыре группы по восемь команд», что увеличит количество матчей в еврокубках.

Пять лучших команд из каждой группы автоматически квалифицируются в следующий розыгрыш турнира. Что касается национальных лиг, то они категорически против данной реформы.

«Подчеркну: несмотря на множество разговоров в СМИ, ничего еще не решено. Сейчас у нас есть только идеи и мнения», — отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля.