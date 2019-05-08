Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/12344023/RTX6URR6-pic905-895x505-97734.jpg">

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от «Ливерпуля» в ответном матче Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, аргентинец, приехавший в аэропорт английского города отдельно от команды из-за прохождения допинг-тестирования, вступил в перепалку с фанатами из-за разгромного поражения. Отмечается. что футболиста вел личный менеджер Пепе Коста.

Встреча между «Ливерпулем» и «Барселоной», прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре каталонский клуб разгромил «красных» — 3:0.

Ранее нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал поражение от «Ливерпуля».