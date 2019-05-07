Новый поворот на суде Фролов против Началовой

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Продолжаются споры о наследстве умершей в марте певицы Юлии Началовой.

Самым ценным имуществом артистки были 170-метровые апартаменты в элитном жилом комплексе в центре Москвы, из-за которых сейчас идут судебные тяжбы.

Как сообщает «КП», в СМИ попала расписка: в нем указано, что артистка продала половину квартиры своему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову, и получила от него 20 миллионов рублей. Спортсмен зарегистрировал свои права на недвижимость, но уверяет, что никогда их не предъявлял: когда пара рассталась, Фролов жил отдельно, не общаясь с Началовой.

Однако, в прошлом году певица инициировала судебное разбирательство, уверяя, что денег не получала.

Как итог, с наибольшей вероятностью жилье, доставшееся по наследству 12-летней дочери Началовой, придется продавать и делить.

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