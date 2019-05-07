Хавбек «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» победит «Барселону» со счетом 4:0
Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о том, что думает по поводу предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона», передает «Советский спорт».
По сообщению DAZN, игрок английской команды считает, что у «Ливерпуля» есть шансы обыграть испанский клуб.
«Я уже думал об этом противостоянии, и почему-то у меня есть ощущение, что ещё не всё решено. Я могу представить себе победу «Ливерпуля» со счётом 4:0. Не знаю, почему, но мне кажется, что на «Энфилде» подопечные Клоппа, с которыми очень нелегко играть, могут в одном матче прибить даже такую команду, как «Барселона», — заявил Гюндогана.
5 мая «Барселона» обыграла «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.
Ответный матч между командами пройдет 7 мая в 22:00 по московскому времени.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» был признан лучшим тренером чемпионата Англии.