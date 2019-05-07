Константинова: надеюсь, Медведева считает меня приятной

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Серебряный призер Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки сезона-2018/19 Станислава Константинова в большом интервью «Газете.Ru» рассказала об отношениях с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

«Я общаюсь со всеми, но с Женей мы действительно нашли общий язык. Она очень приятная девчонка и, надеюсь, так же думает и обо мне.

Мы на одной волне, у нас схожее чувство юмора. Не могу сказать, что мы лучшие подруги, но нам приятно общаться», — сообщила фигуристка.

Спортсменки выложили совместное фото во время чемпионата России в декабре 2018 года. На том турнире Константинова заняла четвертое место, а Медведева стала седьмой.

Ранее чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с чемпионством.