Президент РФС порадовался чемпионству «Зенита»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с поздравлениями в адрес петербургского «Зенита», ставшего чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Отдельно функционер отметил вклад в победу сине-бело-голубых главного тренера команды Сергея Семака.

«Хочу поздравить футбольный клуб «Зенит» с чемпионством. Команда провела яркий сезон, продемонстрировала уверенный футбол и заслужила свой титул. Особенно радует, что большой вклад в победу «Зенита» в РПЛ сделали игроки национальной сборной под руководством молодого российского тренера», — цитирует Дюкова ТАСС.

По итогам 27-го тура РПЛ«Зенит» имеет в своем активе 58 очков. После того, как московский «Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу» (0:2), сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны.

Дюков с 2008 по 2019 год являлся председателем совета директоров клуба «Зенит». После назначения на должность главы РФС в феврале 2019 года он покинул состав руководства петербургского клуба.