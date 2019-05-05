ЦСКА избежал поражения в матче с «Динамо»

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ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2, передает «Советский спорт».

В составе бело-голубых авторами забитых мячей стали Мигел Кардозу и бывший нападающий ЦСКА Кирилл Панченко.

У армейцев отличились Яка Бийол и Такума Нисимура, сравнявший счет на 85-й минуте встречи.

По итогам тура ЦСКА набрал 45 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 30-ю баллами занимает 12-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:2

Голы: 1:0 — Бийол — 28, 1:1 — Кардозу — 35, 1:2 — Панченко — 43, 2:2 — Нисимура — 85