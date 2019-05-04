Смолов не поможет «Локомотиву» в матче с «Арсеналом»
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» огласили составы на игру 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Беляев, Ткачёв, Костадинов, Бакаев, Горбатенко, Кангва, Джорджевич.
Запасные: Шамов, Левашов, Володько, Коне, Денисов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Баринов, Ал. Миранчук, Тарасов, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Идову, Лапшов, Чорлука, Михалик, Кварацхелия, Фернандеш, Коломейцев, Жемалетдинов, Смолов.
Встреча пройдет 4 мая в Туле на стадионе «Арсенал», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.