Моуринью может перебраться в Италию

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Прославленный португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться к работе в Италии.

Как сообщает L`Equipe, португалец, на которого также претендует французский «ПСЖ», ведет переговоры с «Ромой». Римляне в начале марта расстались с Эусебио ди Франческо. С Клаудио Раньери клуб подписал контракт до конца текущего сезона — летом «волки» будут искать нового наставника.

56-летний Моуринью уже работал в Италии. Он возглавлял миланский «Интер» в 2008 — 2010 годы: Жозе дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также поднимал над головой кубок Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед».

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