Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Голкипер нидерландского «Витесса» Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.
36-летнего вратаря клуб из Арнема арендовал у лондонского «Челси».
По информации источника, несколько недель назад португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишили места в основном составе.
Португалец отыграл свой последний матч за «Витесс» весной 2016 года. С тех пор на воротах стоит 35-летний Ремко Пасвер.
В результате сложившейся ситуации, Эдуардо передумал оставаться в голландском клубе. Он вернется в «Челси» уже в этом году.
Помимо 36-летнего голкипера, «Витесс» могут покинуть еще 16 игроков. У пятерых футболистов истекают контракты, как и у шестерых арендованных. Еще четверо игроков не устраивают Слуцкого своим профессионализмом.
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