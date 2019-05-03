«Манчестер Юнайтед» готов на крайние меры для избавления от игрока

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Английский «Манчестер Юнайтед» готов платить чилийскому нападающему Алексису Санчесу половину зарплаты для того, чтобы он ушел из клуба в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, тренер команды Уле-Гуннар Сульшер недоволен результатами игрока и хочет поскорее избавиться от него.

Но главным препятствием на пути к продаже форварда может стать его зарплата, которая равна 500 тысячам фунтов стерлингов в неделю. «Красные дьяволы» отдают ему около 26 млн фунтов в год. Именно поэтому клуб хочет вдвое урезать доходы чилийца, чтобы появились претенденты на покупку 30-летнего спортсмена.

Также допускается аренда игрока, но при условии, что он будет получать 13 млн фунтов в год.

Напомним, Санчес перешел в «МЮ» из лондонского «Арсенала» зимой 2018 года за 30 млн фунтов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он оформил один гол и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за манкунианцев.

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