«Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» в Лиге Европы
«Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу местной команды.
Дублем в составе «канониров» отметился нападающий Александр Ляказетт, еще один гол на свой счет записал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. Единственный мяч испанской команды забил защитник Муктар Дьякаби.
Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» обратились к фанатам после инцидентов в Барселоне.
Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
«Арсенал» (Лондон, Англия) — «Валенсия» (Валенсия, Испания) — 3:1
Голы: 0:1 — Дьякаби, 11; 1:1 — Ляказетт, 18; 2:1 — Ляказетт, 25; 3:1 — Обамеянг, 90