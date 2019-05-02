Шевченко поддержал перенесшего инфаркт Касильяса
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выразил поддержку перенесшему сердечный приступ вратарю «Порту» Икеру Касильясу, передает «Советский спорт».
«Мой друг, оставайся сильным», — написал Шевченко в своем твиттере, опубликовав совместную фотографию с испанцем.
Касильясу 1 мая стало плохо после тренировки. Его сразу госпитализировали и прооперировали, диагностировав инфаркт миокарда. Оставшуюся часть сезона он пропустит.
Ранее сообщалось, что врач рассказал о будущем Касильяса после инфаркта.