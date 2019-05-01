Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила лучших игроков прошедшего игрового дня плей-офф, передает «Советский спорт».

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал второй звездой. «Коламбус» 30 апреля на домашнем льду переиграл «Бостон Брюинз» в третьей встрече серии четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был назван первой звездой встречи.

Главным героем дня выбрали нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра, который в победной игре против «Колорадо Эвеланш» (4:2) оформил хет-трик.

Третьей звездой дня признан партнер Кутюра по атаке Тимо Мейер, который записал на счет 3 очка (1 гол+2 передачи).

Ранее стало известно, что Андрей Свечников может вернуться в «Каролину».