Нападающий турецкого «Аланьяспора» погиб в аварии

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Чешский футболист Йозеф Сураль из играющего в чемпионате Турции футбольного клуба «Аланьяспор» скончался в результате аварии на дороге, передает «Советский спорт».

Микроавтобус, перевозивший игроков клуба, разбился, возвращаясь с выездного матча, сказал клуб в понедельник.

Нападающий «Аланьяспора» и сборной Чехии Сураль скончался в больнице, куда он и шесть его товарищей по команде были доставлены после аварии, говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что Неймару грозит отстранение как минимум на пять матчей за удар фаната.