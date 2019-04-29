Стали известны три звезды дня НХЛ

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по завершению очередного игрового дня определили трех лучших хоккеистов дня.

Как сообщает официальный сайт лиги, российских игроков в тройке нет.

Главной звездой дня стал вратарь «Каролины Харрикейз» Кертис Макэлинни — он вышел на замену во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0) и отразил 17 бросков по своим воротам.

Второй звездой признали защитника «Колорадо Эвеланш» Тайсона Бэрри — в его активе 3 (1+2) балла в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3, 1-1 в серии).

Замкнул тройку звезд форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей во встрече с «Айлендерс».

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСКА придут на «Вечернего Урганта» с Кубком Гагарина.