Трамп: мне всегда нравилась захватывающая борьба сумо
Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего через месяц визита в Японию хотел бы посетить чемпионат по борьбе сумо
Данный вид спорта всегда нравился главе государства.
«Мы, возможно, отправимся на матч по борьбе сумо. Я всегда находил это захватывающим. На самом деле, у нас есть трофей, сделанный в этой стране. Мы отдадим трофей победителю чемпионата. Это должно быть хорошо, и я уверен, что это понравится СМИ», — цитирует Трампа РИА «Новости».
Стоит отметить, что сумо является национальной борьбой Японии, а также одной из визитных карточек страны.
Ранее сообщалось, что станцию московского метро могут переименовать в «Торпедо».