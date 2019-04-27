Трамп: мне всегда нравилась захватывающая борьба сумо

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Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего через месяц визита в Японию хотел бы посетить чемпионат по борьбе сумо

Данный вид спорта всегда нравился главе государства.

«Мы, возможно, отправимся на матч по борьбе сумо. Я всегда находил это захватывающим. На самом деле, у нас есть трофей, сделанный в этой стране. Мы отдадим трофей победителю чемпионата. Это должно быть хорошо, и я уверен, что это понравится СМИ», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Стоит отметить, что сумо является национальной борьбой Японии, а также одной из визитных карточек страны.

Ранее сообщалось, что станцию московского метро могут переименовать в «Торпедо».