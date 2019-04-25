Кокорин прокомментировал сговор с Мамаевым

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время дачи показаний в суде рассказал о сговоре с другим участником дела, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

Футболист отметил, что их единственным согласованным действием было желание позавтракать.

«Я не думал, что что-то произойдет. В нашей жизни есть много оскорблений, но я не встречал людей, которые говорят, а потом и подтверждают свои слова. Был ли у нас с Мамаевым или с кем-то из подсудимых сговор? Только один — поехать позавтракать. Единственное, чего мы ждали, это такси», — цитирует Кокорина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию слушания.