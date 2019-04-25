Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную после вылета из Кубка Стэнли

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Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР), причиной того, что хоккеисты могут присоединиться к национальной команде, стало поражение «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Каролины Харрикейнз». Таким образом, «Каролина» выиграла в серии со счетом 4-3 и вышла в полуфинал Восточной конференции.

Чемпионат мира будет проходить в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее «Вашингтон» и «Каролина» устроили словесную дуэль в стиле «Игры престолов».