Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную после вылета из Кубка Стэнли
Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР), причиной того, что хоккеисты могут присоединиться к национальной команде, стало поражение «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Каролины Харрикейнз». Таким образом, «Каролина» выиграла в серии со счетом 4-3 и вышла в полуфинал Восточной конференции.
Чемпионат мира будет проходить в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее «Вашингтон» и «Каролина» устроили словесную дуэль в стиле «Игры престолов».