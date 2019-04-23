Маркизио считает Кокорина одним из главных талантов России

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Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, передает «Петербургский дневник».

С октября 2018 года Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким находится в СИЗО. Они обвиняются в избиении трех людей.

«Конечно, его все ждут. И я, и мои партнеры по команде. Но справедливо будет отметить, что я все-таки не так хорошо его знал. Я пришел в начале сентября. А эта плохая история случилась в начале октября. Мы всего месяц провели в одной команде. Как футболиста я его узнал. Это, безусловно, один из главных талантов России.

Но как человека я его узнал не очень хорошо. Мне кажется, что он совершил ошибку и должен понести соответствующее наказание. И мне кажется, что уже понес. Мы все это обсуждали и с партнерами по команде, и с тренерским штабом, очень ждем его», — заявил Маркизио.

Ранее адвокат Кокорина назвал беззаконием прошедшее заседание.