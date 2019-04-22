«Сан-Хосе» в овертайме переиграл «Вегас»
«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
В основное время команды не смогли определить победителя. В овертайме сильнее оказался «Сан-Хосе» — 2:1.
Победную шайбу забросил Томаш Гертл на 12-й минуте второго овертайма.
Эта победа позволила «Сан-Хосе» сравнять счет в серии — 3 - 3. Таким образом, команды должны будут сыграть решающий седьмой матч. Игра состоится 24 апреля.
Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии.
НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала
«Вегас» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Кутюр (Майер), 19:51;
1:1 — Маршессо (Теодор, Карлссон), 31:20;
1:2 — Гертл (Власик), 91:13.