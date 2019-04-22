«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба по пропущенным мячам в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
Впервые в своей истории команда пропустила за сезон больше 45 мячей.
21 апреля «Манчестер Юнайтед», главным тренером которого является Уле Гуннар Сульшер, проиграл «Эвертону» со счетом 0:4. Таким образом, в текущем розыгрыше АПЛ команда пропустила уже 48 мячей.
Такое происходило еще до основания АПЛ, в сезоне-1978/79 (63 мяча).
«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 64 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.