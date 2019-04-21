Тутберидзе похвасталась выступлением дочери на своем шоу
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе выложила фотографию со своего шоу «Чемпионы на льду», передает РИА «Новости».
Премьера шоу состоялась 20 апреля в Краснодаре.
Тутберидзе выложила снимок с выступления ее дочери Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина. Пара занимается танцами на льду.
Кроме Дэвис и Смолкина в шоу приняли участие олимпийская чемпионка Алина Загитова и фигуристки, прыгающие четверные прыжки, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Ранее Загитова опубликовала видео со своей собакой на шоу Тутберидзе.