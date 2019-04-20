Боец UFC обвиняется в угрозах расправой своему соседу

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Правоохранительные органы Гавайев проводят расследование в отношении бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би Джей Пенна, сообщает «Советский спорт».

По информации MMAJunkie, подробности произошедшего пытаются выяснить уже 15 месяцев, уголовное дело до сих пор не закрыто.

Пенн подозревается в угрозах расправой неназванному фермеру, которому он угрожал мачете. Спортсмена обвиняют в террористической угрозе первой степени, за что его могут посадить за решетку на срок до пяти лет.

В полиции отмечают, что Пенн проник на частную территорию соседа с требованием, чтобы тот вышел из дома. После отсутствия ответной реакции, боец стал стучать мачете по земле и угрожать убить соседа. После этого он на тракторе попытался проломить ворота соседского владения.

Срок давности такого преступления составляет четыре года.

Ранее дело о гибели спортсменов в аварии передано в суд.