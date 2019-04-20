Арестован прикрывавшийся именем известного арбитра наркодилер

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Во Франции правоохранительные органы арестовали торговца наркотиками, который для прикрытия пользовался именем известного судьи Клемана Турпена, сообщает «Советский спорт».

По информации L'Équipe, задержанный был членом группировки, которая на протяжении нескольких лет распространяла наркотические вещества в Бельгии и Франции.

Одна из машин, используемых в делах, был зарегистрирован на имя Турпена. После задержания преступников полиция выяснила, что футбольный арбитр к данному делу не причастен. Отмечается, что группировка обозначала фамилией нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе запасы конопли.

«У меня нет квартир или замков, я не связан с ними. Но я часто повторяю, что футбольный судья — очень опасная профессия», — прокомментировал инцидент сам Турпен.

Ранее российский паралимпиец признался в употреблении наркотиков.