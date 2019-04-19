Авербух поставит программы для Туктамышевой и Самодуровой

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Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с Елизаветой Туктамышевой в будущем сезоне, передает Nevasport.

В источнике отмечается, что в следующем году сотрудничество Авербуха со спортсменками группы Алексея Мишина продлится. Он займется постановкой произвольной программы для Софьи Самодуровой, а также короткой программой Туктамышевой.

«Новый сезон будет важным вызовом для Лизы, поскольку можно заметить, что один сезон она горит ярко, потом два пропускает, потом опять стреляет. Она уже стала профессиональной фигуристкой, и теперь развитие ситуации зависит не от возраста, а от внутреннего состояния. Глобальных изменений больше не будет. Сейчас Лиза освоила тройной аксель, может еще прибавить в контенте», — сказал Авербух.

Ранее Авербух поддержал решивших выступать за другую страну спортсменов.