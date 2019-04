Болельщики «Бруклина» поиздевались над разыгрывающим «Филадельфии»

Фанаты «Бруклина» зло подшутили над разыгрывающим «Филадельфии» Беном Симмонсом перед третьей встречей серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Они расклеили вокруг стадиона команды объявления о розыске пропавшего среднего броска Симмонса.

За находку полагалась награда в 26,6 млн, которая равна общей сумме соглашения баскетболиста.

В особых приметах значилось «очень посредственный», а в качестве места, где он появлялся последний раз, написано «Пьянка в Орландо». Это намек на информацию о том, что разыгрывающий не принял участия в одном из матчей регулярного чемпионата в марте, поскольку якобы выпивал накануне.

Встреча закончилась домашним поражением «Бруклина» со счетом 115:131. Симмонс заработал 31 очко.

Ранее «Филадельфия» повела в серии с «Бруклином».

"Missing: Ben Simmons jump shot" hanging outside of Barclays Center prior to Game 3. pic.twitter.com/pC94WF8eAs