Одноклубник Овечкина получил травму после удара о борт

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши получил травму в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел на 55-й минуте игры.

После столкновения с Уорреном Фёгеле, который толкнул соперника, Оши врезался в борт и получил травму.

Фёгеле, который стал автором первой забитой шайбы в этой встрече, получил двухминутный штраф.

Примечательно, что встречу выиграла «Каролина» со счетом 2:1, тем самым сравняв счет в серии — 2 - 2.

Ранее сообщалось, что «Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном».