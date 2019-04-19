Одноклубник Овечкина получил травму после удара о борт
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши получил травму в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Инцидент произошел на 55-й минуте игры.
После столкновения с Уорреном Фёгеле, который толкнул соперника, Оши врезался в борт и получил травму.
Фёгеле, который стал автором первой забитой шайбы в этой встрече, получил двухминутный штраф.
Примечательно, что встречу выиграла «Каролина» со счетом 2:1, тем самым сравняв счет в серии — 2 - 2.
Ранее сообщалось, что «Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном».