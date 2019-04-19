«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
»Каролина Харрикейнз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Каролины». Эта победа позволила команде сравнять счет в серии — 2 - 2.
В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен и Уоррен Фегеле.
Единственную шайбу «Вашингтона» забросил Александр Овечкин.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников участия в матче не принимал из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала
«Каролина» — «Вашингтон» — 2:1
1:0 – Фёгеле (Славин, Уильямс) – 00:17,
1:1 – Овечкин (Орлов, Эллер) – 30:35,
2:1 – Терявяйнен (Нидеррайтер, Ахо) – 39:32.