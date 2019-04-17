Мамаев: вся та ночь и все то утро были неправильными

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев во время сегодняшнего заседания по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года извинился перед потерпевшим, генеральным директорром ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

«На очной ставке я принес вам извинения. Сейчас вы говорите, что извиниться я должен был в «Кофемании» перед всеми. По уголовному делу я прохожу по эпизоду с вами. Я считаю, что мои слова и действия на очной ставке были искренними и осознанными. Если бы мне дали возможность извиниться перед людьми в кафе, я бы это сделал. То, что в тот момент я повел себя неправильно, я не отрицаю. Вы, как взрослый человек, должны понимать, что я все осознал и понял. Для каждого из нас это останется уроком на всю оставшуюся жизнь.

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Хочу сказать, что мои действия, действия ребят были не совсем правильными. Вся та ночь, все то утро было неправильным. Но это не значит, что надо мужчинам — вам, Денису Клементьевичу и Виталию Соловчуку — до конца своей жизни держать на нас обиду. Наказание несоизмеримо нашим действиям. Это не те действия, которые принесли всем потерпевшим непоправимый вред. Если будет возможность с вами примириться, я был бы этому рад. Уверен, мы нашли бы взаимопонимание и с вами, и с Денисом Паком, и с Виталием Соловчуком», — цитирует Мамаева «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.