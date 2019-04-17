Кокорин извинился перед Паком

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Нападающего «Зенита» Александра Кокорина принес извинения главе департамента Минпромторга Денису Паку.

В Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу форварда и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

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«Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем», — цитирует Александра Sport24.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее в «Вечернем Урганте» разыграли сцену суда Кокорина и Мамаева.