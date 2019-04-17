Менеджер Нурмагомедова нашел Макгрегору соперника

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Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нумагомедова и американца Джастина Гэтжи, обратился к Конору Макгрегору, передает «Советский спорт».

Абдель-Азиз предложил Макгрегору биться с Гэтжи.

«Эй, мистер болтун, тебе предлагают бой с Гэтжи. Ты поведешь себя как мужчина и будешь драться или ты все еще страдаешь после того, как Хабиб надрал тебе задницу? Джастин отправит тебя на еще более глубокое дно», — написал менеджер в твиттере.

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Напомним, что Макгрегор вернулся в ММА, однако дата нового боя иргландца пока неизвестна.

Ранее стал известен соперник Дацика по следующему бою.