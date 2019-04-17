Медведева представила новую короткую программу

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Серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева поделилась с болельщиками в инстаграме записью новой короткой программы для следующего сезона, сообщает «Советский спорт».

Фигуристка будет выступать под композицию группы Muse под названием Exogenesis: Symphony, Part 3.

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Пользователи социальной сети выразили сомнения по поводу того, что программа девушки будет включать сложные элементы.

«Все это, безусловно, красиво. Но без самых сложных технических элементов шансы невелики. Физиологически их выполнять вы, скорее всего, уже не сможете. Даже Загитова сформировалась и наверное не осилит такое», — заявил один из комментаторов, на что бронзовый призер чемпионата мира-2019 ответила «Вот и посмотрим».

Также в марте 2019 года подопечная Брайана Орсера отметила, что она и тренерский штаб определились с произвольной программой, поставив ее под музыку из фильма «Мемуары гейши».

Ранее сообщалось, что Сотникова тренируется под песни Бузовой.