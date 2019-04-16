Стала известна причина массовой драки на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске

Глава федерации джиу-джитсу Ставропольского края Дмитрий Красавин назвал причину массовой потасовки на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске.

«Да, драка действительно имела место. Причиной стало спорное судейство. В результате конфликта никто не пострадал, он был оперативно улажен силами организаторов», — цитирует Красавина РИА «Новости».

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Функционер отметил, что организаторы турнира проводят собственное расследование инцидента.

«Устанавливаются зачинщики драки, по итогам проверки они, скорее всего, будут дисквалифицированы», — добавил глава федерации.

Ранее сообщалось, что виновные могут быть отстранены от участия в соревнованиях.