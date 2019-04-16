Константинова рассказала о желании учиться у Загитовой и Медведевой

Бронзовый призер Универсиады 2019 Станислава Константинова рассказала о том, кто из фигуристок является для нее примером, передает «Матч ТВ».

Спортсменка старается ровняться на соотечественниц, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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«Я очень хочу добиться высоких результатов. Но для этого предстоит стать сильной и организованной. Например, как мои коллеги по сборной — Женя Медведева и Алина Загитова. Они являются настоящими профессионалами своего дела. Мне тоже хочется гореть долго, а не вспыхнуть разок и исчезнуть. Хочу, чтоб меня помнили», — отметила Константинова.

19-летняя фигуристка добавила, что в предстоящем сезоне будет пробовать новый для себя прыжок — тройной аксель.

Ранее экс-ученица Этери Тутберидзе покинула академию Евгения Плющенко.