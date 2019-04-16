СМИ: у Свечникова сотрясение мозга после удара Овечкина

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников получил травму головы в стычке с нападающим и капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным во время третьей игры серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

По информации The Charlotte Observer, 19-летний игрок получил сотрясение мозга после эффектного нокаута от противника.

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Отмечается, что в официальном отчете клуба указано, что у Свечникова травма в верхней части тела.

Овечкин и Свечников сразились в пером игровом отрезке встречи. Капитан «Вашингтона» отправил на лед соотечественника, который в итоге не смог продолжить выступление.

Ранее Свечников пошутил после нокаута от Овечкина в матче НХЛ.