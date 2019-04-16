Овечкин подрался в НХЛ впервые за девять лет

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2010 года, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против »Каролины Харрикейнз».

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Овечкин вступил в потасовку с еще одним российским хоккеистом — Андреем Свечниковым. Форварды нанесли друг другу несколько ударов, при этом игрок «Каролины» устоять на ногах не смог и покинул пределы площадки только с помощью одноклубников.

Оба хоккеиста получили штраф в размере пяти минут.

Для Овечкина эта драка стала первой с декабря 2010 года. Тогда россиянина уложил на лед защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Даниэль Жирарди.

В матче идет второй период, счет 2:0 в пользу «Каролины».

Ранее сообщалось, что два игрока КХЛ договорились о контрактах с «Рейнджерс».