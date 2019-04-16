Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме

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Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает «Советский спорт».

Вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-Де-Пари. В результате пожара обвалился штиль собора, а также рухнула часть перекрытий.

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Как сообщают французские СМИ, возгорание могло начаться из-за ремонтных работ, собор был обнесен строительными лесами. По предварительным данным никто из людей не пострадал.

«Молюсь за Францию», — написал Неймар в инстаграме.

Бразильский нападающий представляет клуб «Пари Сен-Жермен», который базируется в Париже.

Ранее сообщалось, что американский фигурист высказался о пожаре в Нотр-Даме.