Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме
Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает «Советский спорт».
Вечером 15 апреля загорелся собор Парижской Богоматери — Нотр-Дам-Де-Пари. В результате пожара обвалился штиль собора, а также рухнула часть перекрытий.
Реклама
Как сообщают французские СМИ, возгорание могло начаться из-за ремонтных работ, собор был обнесен строительными лесами. По предварительным данным никто из людей не пострадал.
«Молюсь за Францию», — написал Неймар в инстаграме.
Бразильский нападающий представляет клуб «Пари Сен-Жермен», который базируется в Париже.
Ранее сообщалось, что американский фигурист высказался о пожаре в Нотр-Даме.