Овечкин рассказал о секретном оружии «Вашингтона»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями после победы «столичных» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

«Вашингтон» победил »Каролину Харрикейнз» в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил 38-летний защитник «столичных» Брукс Орпик, который правильно смог воспользоваться передачей нападающего Евгения Кузнецова.

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«Орпик — наше секретное оружие. Каждый раз, когда он на льду и когда наносит бросок, — это всегда опасно», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Таким образом, «Вашингтон» сделал счет в серии 2 - 0 в свою пользу.

Ранее форварда «Вашингтона» Кузнецова назвали лучшим распасовщиком.