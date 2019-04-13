Фернандес считает удаление в матче с «Оренбургом» ошибкой судьи

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о своем удалении в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает Sport24.

Футболист был удален на 25-й минуте встречи, получив две желтые карточки.

«Никогда не говорю, но сегодня хочется. Стыдно то, что случилось. Все знают, что я борюсь за верховые мячи. В РПЛ борьбы вообще много. Если удалять за каждую борьбу, то меня надо удалять в каждом матче. Во втором эпизоде мы с соперником боролись за мяч и одновременно столкнулись с мячом. Почему мне желтая, а сопернику нет? Я играю в России семь лет и серьезно работаю здесь, я дурака не валяю.

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Это была ошибка судьи. Я видел оба эпизода, о втором даже говорить не буду! О нем нечего сказать! Давайте поговорим о первом. Я никогда не бью локтем. Я должен разводить руки, чтобы выпрыгнуть, но я никогда не стремлюсь кого-то травмировать. Меня до этого удаляли только по делу. Сейчас у всех горячие головы, надо успокоиться. Я пришел поговорить с журналистами. Потому что я оставил семью в Бразилии не для того, чтобы приехать в Россию и шутить шутки. Я не валять дурака сюда приехал. О таких вещах надо говорить», — заявил Фернандес.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о результате матча против «Оренбурга».