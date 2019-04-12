Россия — третья в общем зачете после второго дня командного ЧМ

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После второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию сборная России осталась третьей в медальном зачете, передает «Советский спорт».

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов, третий — в десять и т. д. Итоговое место команды будет определено по сумме результатов в отдельных видах программы.

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Так после произвольной программы у мужчин баллы распределились следующим образом:

Нэйтан Чен (США) — 12.

Винсент Чжоу (США) — 11.

Сома Уно (Япония) — 10.

...

Андрей Лазукин (Россия) — 5.

Александр Самарин (Россия) — 4.

Как итог, в общем же зачете сборная России уступает командам США и Японии.

1. США — 91.

2. Япония — 79.

3. Россия — 70.

4. Канада — 59.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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