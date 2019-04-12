Лазукин стал восьмым на командном ЧМ, Самарин — девятый
Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира, передает «Советский спорт».
Турнир проходит в Фукуоке (Япония).
Вторым стал его соотечественник Винсент Чжоу, третьим — японец Сома Уно.
Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин показали 8-й и 9-й результаты соответственно.
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Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Мужчины. Произвольная программа
1. Нэйтан Чен (США) — 199,49.
2. Винсент Чжоу (США) — 198,50.
3. Сома Уно (Япония) — 189,46.
...
8. Андрей Лазукин (Россия) — 160,37.
9. Александр Самарин (Россия) — 158,53.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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