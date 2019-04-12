Игрок «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

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Футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев извинился за инцидент со своим участием, передает «Советский спорт».

«Я повел себя агрессивно, признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А также прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совершенно другие принципы. И у болельщиков «красно-белых», перед которыми мне сейчас очень стыдно», — цитирует слова футболиста пресс-служба москвичей.

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11 апреля спортсмен пытался на своем «Мерседесе» проехать на красный свет светофора и задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанес ему удар. Завязалась драка, в результате которой у пострадавшего был сломан нос.

Впоследствии Аяз извинился и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение.

Ранее суд отклонил жалобу Дмитрия Аленичева на лишение прав и штраф.