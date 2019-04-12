Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

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«Вашингтон Кэпиталз» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дома победил «Каролину Харрикейнз» (4:2), передает «Советский спорт».

Победную шайбу записал на свой счет Александр Овечкин. Это позволило ему выйти на третье место по голам в плей-офф (62) среди левых крайних нападающих за историю лиги. Больше только у Брайана Проппа (64) и Эсы Тикканена (72).

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Что же касается общей статистики, то на счету россиянина стало 118 очков – 62 гола и 56 результативных передач при показателе полезности «+13». По данному показателю в плей-офф Овечкин вышел на третье место среди российских игроков, опередив Сергея Зубова — 117 (24+93) в 164 матчах. Первый в списке Сергей Федорову (176 очков), второй — нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (167).

Ранее шайба Овечкина помогла «Вашингтону» повести в серии с «Каролиной».