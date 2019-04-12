Антон Миранчук — о брате: через пять лет выиграет Лигу чемпионов
Хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал о перспективах брата Алексея Миранчука, который выступает за ту же команду, передает Sport24.
По его словам, брат смог бы хорошо проявить себя в испанской Примере. Если не замахиваться на каталонскую «Барселону», то неплохим вариантом был бы и мадридский «Атлетико».
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Полузащитник отметил, что выиграть Лигу чемпионов его родственник смог бы лет через пять.
«Алексею будет 28, уже опытный. Думаю, в это время уже сможет найти место в европейских клубах, и тогда возможностей достигнуть такой цели будет больше, — сказал Антон Миранчук.
Ранее братья Миранчуки посоветовали Василию Уткину смотреть в свою тарелку.