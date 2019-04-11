Форвард «Атлетико» Коста получил длительную дисквалификацию
Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста получил длительный срок дисквалификации, сообщает «Советский спорт».
Нападающего наказали за оскорбление судьи во время игры 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2). На 29-й минуте матча Коста был удален с поля прямой красной карточкой. Арбитр Хесус Хиль Мансано написал в протоколе, что футболист оскорбил его мать.
Коста не сможет принять участие в восьми встречах турнира, информирует Cadena Cope.
В текущем сезоне в Примере «Атлетико» осталось провести семь игр, что означает отсутствие Косты в матчах турнира в оставшееся от сезона время.
Футболист в сезоне-2018/2019 провел 16 встреч в чемпионате Испании, в которых оформил два гола и отдал три голевые передачи.
Ранее полиция разогнала устроивших драку футболистов слезоточивым газом.