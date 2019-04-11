Форвард «Атлетико» Коста получил длительную дисквалификацию

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Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста получил длительный срок дисквалификации, сообщает «Советский спорт».

Нападающего наказали за оскорбление судьи во время игры 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2). На 29-й минуте матча Коста был удален с поля прямой красной карточкой. Арбитр Хесус Хиль Мансано написал в протоколе, что футболист оскорбил его мать.

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Коста не сможет принять участие в восьми встречах турнира, информирует Cadena Cope.

В текущем сезоне в Примере «Атлетико» осталось провести семь игр, что означает отсутствие Косты в матчах турнира в оставшееся от сезона время.

Футболист в сезоне-2018/2019 провел 16 встреч в чемпионате Испании, в которых оформил два гола и отдал три голевые передачи.

Ранее полиция разогнала устроивших драку футболистов слезоточивым газом.