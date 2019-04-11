Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси

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Бывший форвард каталонской «Барселоны» Самюэль Это'О рассказал о конфликте с бывшим экс-наставником команды Хосепом Гвардиолой, передает «Советский спорт».

Это'О выступал под руководством Гвардиолы в сезоне-2008/09. По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком. Для тренера важнее был аргентинский футболист Лионель Месси.

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«Пеп прожил всю жизнь в Барселоне, но в годы моего прибывания в клубе он не мог понять, что нужно составу. Он не жил жизнью нашей команды. Однажды я потребовал у него извинений, потому что это я приносил «Барселоне» победы, а не Месси. Спросите любого футболиста команды,и они подтвердят, что в начале работы Гвардиолы было мое время. Аргентинец проявил себя позже», — заявил Это'О.

В финале Лиги чемпионов-2008/09 Это'О оформил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Ранее Гвардиола запретил игрокам праздновать выход в финал Кубка Англии.