Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.
«Сегодня заслушали двух свидетелей. Большинство из них указывают на те моменты, которые подтверждают позицию защиты — что никакого сговора между лицами быть не могло. Также свидетели указывали на психологическое давление во время допроса. Надеюсь, суд все правильно оценит», — цитирует Бушманова Sport24.
По словам адвоката, работник кофейни во время допроса противоречил своим показаниям, данным в конце 2018 года.
«Выводы построить невозможно», — заключил Бушманов.
10 апреля в Пресненском суде продолжился допрос свидетелей по делу о двух потасовках, участниками которых стали братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. В результате инцидентов пострадали Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.
Ранее прокурор озвучил счет компании Кокорина и Мамаева в кафе и стриптиз-клубе.