Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/12292753/upload-RIAN_5841810.HR-pic905-895x505-35689.jpg">

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.

«Сегодня заслушали двух свидетелей. Большинство из них указывают на те моменты, которые подтверждают позицию защиты — что никакого сговора между лицами быть не могло. Также свидетели указывали на психологическое давление во время допроса. Надеюсь, суд все правильно оценит», — цитирует Бушманова Sport24.

Реклама

По словам адвоката, работник кофейни во время допроса противоречил своим показаниям, данным в конце 2018 года.

«Выводы построить невозможно», — заключил Бушманов.

10 апреля в Пресненском суде продолжился допрос свидетелей по делу о двух потасовках, участниками которых стали братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. В результате инцидентов пострадали Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.

Ранее прокурор озвучил счет компании Кокорина и Мамаева в кафе и стриптиз-клубе.