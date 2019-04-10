Свидетель драки в кафе назвал самого агрессивного из компании Кокорина и Мамаева
Свидетель Андрей Андрацкин, работающий в московской кофейне, рассказал о конфликте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с директором департамента Минпромторга Денисом Паком.
«Они шумели, пили виски, официант сделал им замечание, но они его проигнорировали. Потом Пак им сделал замечание, и начался конфликт: сначала словесная перепалка, потом драка. Самым агрессивным был Кирилл Кокорин», — передает слова Андрацкина ТАСС.
10 апреля в Пресненском суде продолжается допрос свидетелей по делу о двух потасовках, участниками которых стали братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. В результате инцидентов пострадали Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.