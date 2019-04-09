Чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева
Глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук прибыли на заседание в Пресненский суд Москвы, сообщает РИА «Новости».
Потерпевшие буду давать показания по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и других фигурантов.
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Футболисты являлись участниками потасовок с прибывшими свидетелями в октябре 2018 года в центре Москвы.
3 апреля форварду сине-бело-голубых и полузащитнику «горожан» продлили срок ареста до 25 сентября.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее адвокат объяснил приезд Кокорина и Мамаева в суд с вещами.